Los contradictorios detalles del presunto abuso sexual en La Calera

El hecho que investigan las autoridades sucedió en la madrugada del pasado 31 de diciembre en el apartamento de Rodríguez, a donde, según su versión y la de Laura Catalina, la joven que denunció el ataque, llegaron luego de una fiesta en un bar del municipio, de acuerdo con declaraciones que los dos han entregado a medios.

Ambas versiones coinciden en que la joven llegó voluntariamente al apartamento porque habían acordado “rematar la fiesta” en ese lugar. Los dos aseguran que se conocieron la noche del 30 de diciembre en un establecimiento público cuando varios primos de Laura Catalina los presentaron.

Los testimonios indican que acordaron que se irían todos a esa vivienda. Rodríguez se fue adelante con Laura Catalina en una cuatrimoto, llegaron a la casa pero como los primos de ella, y otros amigos, no aparecieron, se devolvieron al bar a buscarlos, pero no los encontraron.

En el bar se separaron, y, cuando se reencontraron, Rodríguez le ofreció a la joven ayuda para localizar a sus familiares. Él le dijo que necesitaba cargar el celular, por lo que se devolvieron al apartamento, y allí empieza la contradicción en las versiones, según le dijeron a Semana.

Rodríguez asegura que él le entrego a Laura Catalina su celular para que buscara a través de su Facebook los números de celular en los perfiles de sus primos, pero no los encontró. El hombre, de 26 años, asegura que le dijo a la joven, de 18, que era “muy bonita” en medio de la conversación que tuvieron, que luego empezaron a besarse y allí tuvieron relaciones sexuales consentidas.

Entre tanto, ella asegura que cuando cogió el celular de Rodríguez no encontró el número de su primo y él empezó a intentar besarla y cogerla. La joven le contó a esa revista que allí la agredió y solo pudo salir del apartamento dos horas y media después cuando decidió manejar la situación, “no hacer más resistencia” y convencer al hombre que iba a volver al otro día.

Ella asegura que trataba de gritar él la callaba y le pegaba. Sin embargo, Rodríguez insiste en que no hubo violación ni otro tipo de agresión. En una entrevista a Blu Radio, aseguró que ha colaborado con las autoridades y ha acudido a todas las diligencias para aclarar que no atacó a la joven, y por eso aportó todas las pruebas a las autoridades, incluyendo unos polvos que ella dejó en el baño porque se maquilló y arregló para irse a su casa luego de tener la relación con él.

Rodríguez aseguró que ella entró y salió de su casa sin ningún tipo de golpe, y que no explica las lesiones consignadas en el dictamen de Medicina Legal, en el que además se confirma la agresión sexual, señaló La FM. Él dice que contrató por su parte a un investigador privado que le entregó un informe en el que dice que sí hubo actividad sexual, pero no violencia, y que Laura Catalina no presenta desgarros vaginales u otras lesiones.

El hombre además negó en Blu Radio que tenga antecedentes judiciales como se ha afirmado en varios medios. Le dijo a Semana que decidió contratar a un investigador porque no tiene “garantías” pues el caso puede ser manipulado porque ha hecho “muchas denuncias contra la administración de La Calera, el desvío de recursos, irregularidades que se presentaron”. Afirmó: “He hecho denuncias por Facebook. Yo di pie para que comenzaran a acabar conmigo”.

Entre tanto, en entrevistas a personas cercanas al caso, Noticias Uno confirmó que también se involucra a la política del municipio, porque un tío de Rodríguez fue candidato a la Alcaldía de La Calera, y el abuelo de Laura es el concejal más antiguo del municipio, pues ha sido cabildante por los últimos 30 años.