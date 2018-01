La mujer, de 25 años y de profesión abogada, habló con Pulzo sobre la campaña sucia que le hicieron con un video de alto contenido sexual, difundido junto a la imagen que ella escogió para darse a conocer.

“La del video no soy yo. Es una actriz porno canadiense que se suicidó en diciembre en California, precisamente por el matoneo que sufrió en redes debido a un comentario que hizo”.

Carolina Flórez se refiere a la joven Mercedes Grabowski, conocida en el mundo del cine para adultos como August Ames, una actriz de 23 años que fue tildada de homofóbica por negarse a grabar escenas con un actor gay, bajo el argumento de que lo hacía para evitar contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Ames se grabó mientras exhibía sus atributos dentro de un vehículo, y esa pieza es la que están difundiendo quienes aseguran (falsamente) que la del video es la candidata que hoy aspira a la Cámara de Representantes.

Por eso, la joven decidió romper su silencio ante las duras críticas que le han hecho, y hasta grabó un video para desmentir las acusaciones ya que en un principio se sintió afectada.

“Es lo mismo que me está pasando a mí (matoneo), pero no siento ni odio ni rencor por esas personas ya que, si le miro el lado positivo, me hicieron un favor y es que me están conociendo en todo el país”, explicó Flórez a este medio.

Y tiene razón, pues en los últimos días sus seguidores en redes se incrementaron y ha figurado en varios medios de comunicación, pese a que es la primera vez que se lanza al ruedo de la política.

Flórez dice que en lugar de callarla lo que hicieron fue darle argumentos para seguir con su bandera de campaña: la lucha por defender los derechos de las mujeres, niños y niñas maltratadas.

La joven rechaza la idea de que la cuestionen por ser modelo (y porque fue Miss Mundo por Santander) y asegura que se lanzó a la política con la promesa de luchar en el Congreso contra el maltrato, así varios de sus seguidores desaprueben su propuesta porque la consideran “populista”.

El siguiente es un video de la actriz canadiense editado por Pulzo, pues en el original la mujer termina en un desnudo total. Sin embargo, recomendamos discreción: