Los hechos, de acuerdo con el video publicado en redes sociales (ver al final de la nota), ocurrieron en la noche del pasado 28 de febrero en la localidad de Fontibón, occidente de la capital.

Después de casi un mes, los investigadores ubicaron al presunto abusador, confirmó el general Ricardo Alarcón, subcomandante de la Policía Metropolitana, en rueda de prensa:

El indiciado, una vez se hizo pública la acusación de la víctima, dejó de trabajar en la empresa de buses provisionales y desapareció, según esa autoridad.

Sin embargo, mediante un “trabajo técnico del control del celular que él [conductor] tenía” se logró identificar su ubicación.

Lo anterior, pese a que en varias ocasiones “mientras se escondía en la casa, comenzó a apagar y a prender el celular, y a cambiar la sim card de equipo”, agregó el oficial.

Es importante recordar que los hechos se conocieron el pasado 4 de febrero por un Veedor que difundió la grabación del momento en el que la víctima ingresó al vehículo de servicio público.

Según la denunciante, ella se subió al bus después de terminar de trabajar en un restaurante, ubicado en la variante de Fontibón, y se dirigía a su casa en la localidad de Kennedy.

La joven asegura que cuando ingresó se percató de que el bus iba sin pasajeros y sin luces, pero el conductor le habría ofrecido acercarla a un lugar que no estuviera tan solo para que tomara otro transporte.

La joven se habría ido en la parte de adelante del vehículo por sugerencia del hombre, pero allí comenzó el presunto abuso que narró de la siguiente forma ante las autoridades:

“Llegando a la [avenida] Boyacá, el conductor me empezó a decir que yo era muy bonita. Que qué ojos tan bonitos, que tenía bonito el cabello. Yo le dije que me bajaba, pero él se me acercó y me intentó besar. Me tiró hacia la parte del asiento de él y me bajó mi pantalón, me rompió mi blusa, me bajó el interior hasta la rodilla. Él se bajó los pantalones y me puso la pierna de él en mi pierna…”.