Por ‘jetisucio’ con una patrullera, suspenden a capitán de Policía de Tránsito

En el audio, Ramírez Tafur esgrime un repertorio de groserías e insultos contra la uniformada, que no está identificada, como si estuviera enfrentando a su peor enemigo.

Al parecer, la patrullera habría omitido informarle algo, por lo que recibió una andanada de este calibre:

“¡¡Juep… yo soy el comandante suyo!! ¡¡Contésteme esa maric…!! ¡¡No me joda!! ¡¡Yo le estoy preguntando por esa güev…!! ¡¡O es que no me puede contestar!! ¿¡¡Quién es el hijuep… comandante suyo!!?”, le dice Ramírez Tafur.

El artículo continúa abajo

“Sí, mi capitán. Usted”, le alcanza a responder la mujer con una voz apagada.

“¡¡Entonces, por qué no me llama a mí y me pregunta las güev… a mí!! ¡¡A mí!! ¡¡A ver!! ¡¡A Ver!!”.

La patrullera intenta responderle: “Yo le había dado conocimiento a…”, pero no alcanza a redondear la idea, porque su superior reanuda la reprimenda: “¡¡Lo que la hijuep… gana les convenga!! ¡¡Lo que mejor les parezca!! ¿Cierto? ¡¡Y a mí me pasan por la galleta…!! ¡¡Me regalaron las hijuep… barras de capitán!!”.

La coronel María Helena Gómez, comandante encargada de la Policía de Tránsito en Bogotá, anunció: “En el marco de la política integral de transparencia policial y en aras de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la institución decidió apartar del cargo al oficial y le apertura una investigación disciplinaria”.

Este es el audio de los insultos del capitán Ramírez: