Eso recordó Tatiana Chávez Suárez en entrevista con RCN Radio, donde además mencionó que presiente que el proceso puede prescribir porque después de todo ese tiempo (desde el30 de noviembre del 2013) no hay ninguna persona indiciada, y menos capturada.

“El temor que tenemos es que el caso sea archivado por las autoridades. Han pasado muchos años y no se ha capturado a nadie, ni al tipo que aparecía en un video”, expresó Chávez en ese medio.

La madre también explicó que las autoridades tampoco han esclarecido los móviles del ataque a puñaladas a su hija, en un parque del sector de Castilla, suroccidente de Bogotá.

“La Policía ya no tiene contacto conmigo. Estoy simplemente con la Fiscalía en donde se han hecho cosas que no han arrojado resultados. La Fiscalía me ha dicho que no pueden hacer nada más, pero no lo han hecho todo. A mi hija la mataron y no han encontrado la persona que le quitó la vida”, expresó la mamá en Caracol Radio.

Luisa Fernanda, de 18 años, fue asesinada un sábado a las 6:30 p.m. cuando caminaba hacia su casa. Pese a que existen 35 videos que muestran a su agresor huyendo, el recorrido que hizo por la localidad de Kennedy y la ropa que vestía, no se ha podido esclarecer el rostro y la identidad.

El artículo continúa abajo

Entre otras cosas, algo grave para la familia Ovalle Chávez es que en el proceso investigativo han pasado por el expediente 4 fiscales. Según la madre, esto ha impedido que el caso tenga celeridad y continúe en la impunidad, señaló la cadena radial.

Chávez, además, aprovechó la entrevista para solicitarle al director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Váldes, que se haga un procedimiento solicitado por la Fiscalía y que “sería clave dentro de la investigación”, agregó el medio.

Para las autoridades resolver este asesinato ha sido casi imposible. Pero después de 4 años y 3 meses la familia de la porrista de Millonarios no desfallece, siguen pidiendo justicia y que se esclarezca el asesinato de “una hija perfecta, fiel, amorosa y comprometida”, como la ha recordado en varias oportunidades su padre, Bernardo Ovalle.