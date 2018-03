Según el relato que entregó una vecina de la menor a Noticias Caracol, los hechos ocurrieron el pasado sábado hacia las 9:00 de la noche cuando la niña estaba sentada en el andén afuera de su casa, dialogando con varios amigos.

“Dos tipos en una moto la abordaron y le cortaron el cabello. Como la puerta de la casa estaba cerrada, ella no pudo entrar y salió corriendo donde la mamá, que también se encontraba en la calle. Los tipos, no contentos con eso, la apuñalaron y le cortaron la mitad del cabello. Le quedó un lado corto y el otro largo”, relató Claudia Córdoba en el noticiero.

La abuela de la menor, Lilia Labio, le contó al Canal 1 que al escuchar la algarabía salieron y vieron que estaba sangrando.

“Cuando miro al suelo veo la sangre, y digo: ‘mira, la hirieron’. Ella estaba teniéndose, no me respondió nada, estaba ida. En esas llegó la mamá y dijo (que) hay que llevarla para la clínica”, agregó.

La niña fue atendida en una clínica de Cali, pero su familia ahora pide ayuda para recolectar dinero y poder cubrir los gastos.

“Ya le hicieron la primera intervención, pero necesitamos que nos colaboren económicamente porque la familia de la niña es de muy bajos recursos y no tienen cómo pagar. La clínica ha dicho que no va a cobrar lo de la cirugía, pero sí debe pagar un copago, ya que la niña tiene AIC y esta no tiene convenio con la clínica”, explicó Córdoba en el noticiero.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades investigan el robo de cabello a la niña, y si ya tienen alguna información sobre los agresores.