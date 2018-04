El documento de la supuesta compra fue publicado el jueves santo por el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe.

La cifra incluida en el documento de compra en Washington es de 239.500 dólares (unos 488 millones de pesos en el 2014), y no solo aparece el nombre de Duque sino el de su esposa, María Juliana Ruiz Sandoval.

El artículo continúa abajo

Santos no pudo ir a Mocoa, pero explicó por qué van tan atrasadas las obras

Duda Mendonça habría cobrado 1,6 millones de dólares al constructor brasileño Odebrecht, involucrado a escándalos de corrupción en toda América Latina, incluida Colombia. El proceso contra Zuluaga por el ingreso de dineros de Odebrecht fue archivado por el Consejo Nacional Electoral en octubre de 2017.

La única reacción de los otros candidatos fue la de Gustavo Petro:

Se dedican a ver que marca de zapatos y que tipo de de pasajes uso, pero olvidan ver no solo que no tengo tierras ni carros, y mi casa con deudas; sino que su jefe tiene decenas de miles de hectáreas de tierras y su candidato no puede explicar bienes

https://t.co/1oC8J4mIL2

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2018