La supuesta relación entre el también expresidente y Cambridge Analytica la difundió Akerman en una columna en El Espectador y dijo que se la habían confirmado tres fuentes ‘off the record’.

“Dos de esas personas son funcionarios internos del Centro Democrático (CD) que confirmaron que trabajan para el expresidente directamente y no para el candidato Iván Duque. No sé. La tercera fuente es un alto funcionario de inteligencia estadounidense que no supo distinguir a quién le reportan en la campaña los secretos asesores”, agrega Akerman.

“Puede que no sea cierto y que no trabajen para ellos, ya que gracias a las tácticas de la consultora es difícil comprobarlo. Pero lo que es claro es que la destreza del CD de generar miedo al supuesto ‘castrochavismo’, está alineada con las estrategias de Cambridge Analytica de dominio informativo para generar miedo y rabia”, agregó.

Este lunes, Uribe descalificó tales afirmaciones, a las que tildó, en entrevista con RCN Radio, de “infamias”, que se dan porque “no tienen argumentos suficientes para debatir nuestras tesis con argumentos”. Añadió que “por este tipo de cuestionamientos, uno se cansa de dar entrevistas en los medios de comunicación”.

“Las razones por las que apoyo a Iván Duque y Martha Lucía Ramírez son producto de mi cosecha. Yo solo digo que es muy triste que nos combatan con este tipo de infamias (…). Me choca mucho tener que dar entrevistas para defender a Iván de este tipo de infamias”, dijo.

“Hay temas de temas, y el desespero de muchachitos como este Yohir Akerman lo lleva a dar esas declaraciones, y por eso me vi obligado a llamarlos (…). Yo siempre he expresado lo que siento y por eso no he necesitado asesores para tomar mis decisiones”, terminó.