“Tenemos un anuncio por hacer de una alianza, pero es que el doctor José Roberto me dijo: ‘cuando lo tengamos cocinado, si no se nos sala. Puede ser de mal agüero’. Me muero de las ganas de contarlo, pero todavía no podemos doctor”, dijo Sánchez Cristo.

A lo que Arango respondió al aire: “Cuando usted quiera, lo que pasa es que yo llegué aquí a hacer cosas innovadoras, cosas diferentes, cosas que impacten. O sea que usted es el que tiene la palabra”.

Sánchez contestó: “lo que pasa es que es una alianza demasiado innovadora RCN Televisión y ‘La W’ Radio”. “Es innovadora y nos vamos a divertir”, concluyó Arango.

La diversión de Arango y Sánchez seguro no va a ser compartida por Yolanda Ruiz y Luis Carlos Vélez, pues habla del pragmatismo de quien lleva las riendas de la reestructuración del canal: se va a aliar con quien es uno de los líderes de la audiencia radial, a pesar de que pertenezcan a otras empresas, y no con aquellos que ocupan lugares secundarios.

En la última medición de sintonía de las emisoras, llamada ECAR, para el mes de enero-febrero, ‘La W’ ocupaba el primer lugar de sintonía, seguido por ‘Caracol Radio’ de Darío Arizmendi, las 2 emisoras del Grupo Prisa (español). RCN Radio, de Yolanda Ruiz, y ‘La FM’ (también propiedad de RCN), de Luis Carlos Vélez, ocupaban el cuarto y quinto lugar respectivamente (a pesar de que ‘La FM’ aparentemente comenzó a repuntar con la llegada de Vélez. Habrá que ver en la próxima medición).

‘La W’ tiene una alianza de medios con eltiempo.com, explicable porque no tiene radio en su portafolio de medios, pero en realidad muy pobre porque se reduce a la lectura aburrida de unos titulares en la emisora: las más leídas de eltiempo.com, que, dicho sea de paso, muchas veces no coinciden con las más leídas en el portal.

La alianza de medios de RCN Televisión y ‘La W’ tendrá un alcance mayor, incluso comercial y tiene que ver con un gran evento: o el Mundial de Fútbol o el Reinado Nacional de la Belleza. Quienes citan el Reinado recuerdan que ya se ha planteado la posibilidad de que la elección de la reina se convierta en un reality.

Pulzo entró en contacto con Arango para precisar de qué se trataba la alianza y respondió “pienso que eso debe ser tomadura de pelo de Julio [Sánchez]”.

Escuche aquí si se trató de tomadura de pelo o no: