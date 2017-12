Alcalde se graba y ‘chicanea’ con botellas de whisky que le dieron de Navidad

El protagonista de la grabación es el alcalde Luis Ambrosio Alarcón López, que aparece sin camisa y junto a varias botellas de licor que, según dice, son los primeros regalos de Navidad que llegaron.

“Bueno muchachos, les cuento una cosa: miren esta Navidad cómo me llegó, esta vaina le cuento que se puso buena. Entonces, por favor, no se queden atrás, ya empezaron a llegar los detalles (…) Empezaron a llegar las anchetas, muchachos, entonces los invito a que se acerquen, si no estoy yo, entonces está Marisol”, dice Alarcón.

La pieza fue compartida en Twitter por el columnista santandereano Laureano Tirado, que aprovechó para lanzar duras críticas contra Alarcón.

Cuando veo estos vídeos ratificó que lo mejor que nos puede pasar es la Bomba Atómica. Alcalde, El Playón #Santander invita a sus gobernados a celebrar navidad. pic.twitter.com/95skJUVf0f — Laureano Tirado (@LaureanoTirado) 17 de diciembre de 2017

“Pues lo invito a que escuche el video; y espero su ancheta”, fue la respuesta del alcalde que ‘chicanea’ con las botellas de guaro.

Pues muy mal contextualizado pq aquí en vez de yo dar me dan¡¡¡ lástima q usted no sea tan querido como yo y siempre q se somete a elecciones se quema¡¡ — Luís Ambrosio Alarcón Lopez (@AlarconAmbrosio) 18 de diciembre de 2017

Alarcón habló con la W Radio y allí manifestó que no le ve nada de malo a lo que hizo ya que ni estaba borracho ni consumió bebidas alcohólicas en ese momento, y que tampoco cometió un acto ilegal como para que lo juzguen.