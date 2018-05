“Desde el año 2009 y hasta 2015 utilizó a las menores en escenas privadas, en las que las obligaba a realizar tocamientos y actos indebidos para satisfacer su libido y fantasías sexuales”, señaló la Fiscalía en un comunicado, este fin de semana.

En su boletín, el ente acusatorio también señaló que tras su captura se ordenó que el acusado, que aceptó los cargos, permanezca en una cárcel mientras se le dicta condena.

“Tras los testimonios claros y coherentes de las víctimas, el docente aceptó ser el responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir”, indicó la entidad.

“García Castro se expone a una pena que oscila entre 16 y 32 años cárcel, toda vez que los delitos sexuales con menores de edad no implican beneficio alguno por la aceptación de los delitos”, agregó la Fiscalía.

Las víctimas del señalado serían menores de entre los 9 y 17 años, y no se descarta que no solo serían del colegio en el que trabajó, sino de una academia de teatro que montó al retirarse de la institución, en la que “se mofaba de tener buenos contactos en el mundo de la televisión y reprobaba a las alumnas que no accedieran a cumplir con sus órdenes. Lograba convencerlas de que todo hacía parte de un proceso de formación teatral y que debían demostrar capacidades artísticas”, de acuerdo con Semana.

“La Fiscalía va tras la pista de por lo menos 40 menores de edad que sufrieron los mismos vejámenes”. El señalado “tendrá que responder por los delitos de acceso carnal abusivo, actos sexuales y acceso carnal con persona en incapacidad de resisitir”, puntualizó la revista.