[Video] Grupo Galé sufre accidente luego de presentación en Feria de Manizales

Grupo Galé informa a todas las personas que han estado al tanto del accidente que sufrimos a la madrugada de hoy sábado, que todos estamos bien, pudo ser peor, pero la bendición del Señor protegió nuestras vidas e integridad. Agradecemos su preocupación y disposición, ya estamos de regreso a casa. Dios los bendiga.

