Restrepo, conocido como ‘el Patriota’, dijo en diálogo con Vicky Dávila que él visitó en la cárcel a Areiza (testigo contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y en el proceso que lleva la Corte Suprema contra Álvaro Uribe e Iván Cepeda) por petición del senador Gaviria, en 2014.

No obstante, el 24 de abril, el senador José Obdulio lo desmintió y dijo en la misma emisora que no conocía a Areiza ni “nada de lo que haya pasado entre Restrepo” y el testigo.

Por eso, ‘el Patriota’ sostuvo lo dicho ante las preguntas de Dávila.

“Lo que hizo José Obdulio fue dejarme solo. Haciendo nugatorio un hecho que es evidente y que hay pruebas: que él y Fernando Alameda, director ejecutivo de la Fundación Primero Colombia, fueron quienes me enviaron como emisario jurídico para hablar con el testigo Areiza”, aseguró.

‘El Patriota’ también compartió un mensaje en Twitter en donde advirtió que “con la lavada de manos de José Obdulio” sobre el caso “entonces, ¿quién será el próximo asesinado? ¿Yo?”.

Vicky Dávila le preguntó que acaso “¿quién quiere matarlo? ¿Y por qué?”, como para que en su trino cite a Uribe, a José Obdulio, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Unidad Nacional de Protección.

La respuesta de Restrepo fue que tiene “muchos enemigos” debido a su trabajo como defensor de víctimas de las Farc.

Y agregó:

“Pero más grave aun cuando uno ve que los enemigos pueden venir de los que uno ha considerado amigos y aliados, y que encuentra uno deslealtad e ingratitud por parte de personas como ocurrió con el hoy senador José Obdulio Gaviria”, afirmó.

Eso sí, aclaró que en ningún momento estaba relacionando lo que escribió del muerto con lo que dijo de Gaviria.

El artículo continúa abajo

Preguntado sobre cómo se defendería en caso de que quisieran atentar contra su vida, ‘el Patriota’ dijo que él es “temerario” y que de la misma forma enfrentaría una situación así.

“Yo si tengo una cosa muy clara, Vicky, y es que no soy mueco: tengo esquema de seguridad y fuera de eso ando armado. Así que el que me llegue yo me defiendo y lo atiendo porque ese es un derecho que tengo, la legítima defensa”, aseguró Restrepo.

Luego, contó que debido a que su padre fue “creador de varios clubes de tiro”, él, desde niño, practica tiro al blanco como “algo relacionado al tema deportivo, no como sinónimo de violencia”.

“Tengo varias armas: una subametralladora Uzi, con permiso de porte otorgado por el Estado, una pistola Walther P99, una escopeta Remington calibre 12, una carabina Winchester calibre 44, otra carabina Walther calibre 22. Esa son básicamente las armas que tengo”, señaló.

Además de explicar cómo se defendería de un posible ataque en su contra, ‘el Patriota’ habló de Álvaro Uribe, del que dijo “respeta” mucho y “admira” por su trayectoria política. También, dijo que al senador Iván Cepeda deberían “investigarlo, porque seguramente se pueden encontrar sorpresas. Ese es un hombre maligno y detrás de él está el frente ‘Manuel Cepeda’, de las Farc”.

Tras dar su apreciación del caso, Restrepo insistió en negar que le hubiera hecho firmar unos documentos en blanco a Areiza sobre la retractación de las acusaciones en contra de Ramos. Esto, debido a que el periodista Daniel Coronell reprodujo una declaración que dio el testigo ante una magistrada de la Corte Suprema en donde habló de amenazas y de unos “papeles en blanco” que le tocó firmar.

En esos papeles, dijo Coronell, “supuestamente se retractaba de sus señalamientos contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos y decía, en cambio, que había sido presionado por el senador Iván Cepeda para atestiguar”,

El senador Cepeda también fue consultado sobre el tema por Vicky Dávila, y lo primero que dijo fue que para eso la Corte Suprema archivó el proceso en su contra y ordenó investigar al senador Uribe. Además, que por los insultos de Restrepo les dará poder a sus abogados para analizar si cabe una denuncia.

Esta es la entrevista completa: