Golpiza a otra mujer: Rugeles la niega; de la Espriella dice que fue una 'gresca verbal'

En el texto, Fuentes supuestamente, además de negar la golpiza, dice que “no hay fotografías”, luego agrega una frase que claramente pone en evidencia que Rugeles fue el autor del texto, pues es calcado de lo que dijo en el video en el que aparece reconciliado con su última víctima golpeada, Marcela González Olaya:

Vea las similitudes con la declaración de este video:

Fuentes dijo en un comunicado publicado el Twitter que “corresponde a un texto que el señor Rugeles pretendió obligarme a publicar cuando la periodista Vicky Dávila mencionó que había habido unas fotografías de la golpiza“.

El abogado Abelardo de la Espriella sí reconoció que una abogada adscrita a su firma acompañó a Rugeles a una diligencia a una Comisaría de Familia, “proceso que llegó a buen puerto gracias a que las partes conciliaron” y negó que aquel hubiera demandado a Fuentes y que el juez hubiera decretado medidas cautelares a su favor.

La abogada que habría asesorado a Rugeles sería Karen Juris, empleada o socia y familiar de de la Espriella, a quien delega asuntos en los que está interesado personalmente.

Pero Fuentes reiteró en El Espectador que la conciliación que menciona fue realmente presionada.

“Luego él subió unas fotos a su Twitter golpeado, diciendo que yo lo había agredido. Lo siguiente fue que me llegó una notificación: él me había denunciado por lesiones personales y su abogado era Abelardo de la Espriella. Al final él retiró su denuncia, mi proceso sí continuó. Tuvimos una audiencia, nos tocó con una mujer, creo que era fiscal, o juez, no sé. Ella determinó que él también necesitaba medidas de protección. A mí me pareció indignante. Increíble. No entendía por qué, yo no quería estar cerca de él, le tenía miedo, nunca le hice daño. Luego vino la conciliación. La verdad no quería verlo más, temblar, asustarme. Decidí conciliar. Eso fue en 2016”, dijo.