Una corta secuencia muestra la vista exterior del transporte de Uber en el momento en que impacta a la mujer que caminaba junto a una bicicleta, pero en ese instante se corta la grabación.

Se mostró así a los medios debido a la magnitud gráfica del impacto, según detalló mediante un comunicado la policía de Tempe.

La cámara enfocada hacia la parte exterior del vehículo muestra cómo la mujer aparece caminando a mitad de la carretera, en un tramo sumamente oscuro, con su bicicleta, y se observa una escena donde la colisión es inevitable.

Otra cámara enfoca alternativamente a la persona que opera el sistema dentro del auto, que mira hacia abajo en repetidas ocasiones hasta que ocurre el percance, lo que le produce una reacción de sorpresa al observar el accidente. El video (que se ve al final de esta nota) tiene una duración total de 21 segundos.

El documento ofrecido hoy por las autoridades indicó que la Unidad de Delitos de Vehículos de la Policía de Tempe está investigando activamente los detalles de este atropello mortal, y que una vez concluida la investigación se presentará el caso para ser revisado por la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa.

Este martes, Sylvia Moir, Jefa de la Policía de Tempe, declaró a medios locales que el conductor les dijo que “fue como un destello, la persona salió delante de mí”.

Durante una entrevista llevada a cabo por The Arizona Republic, Moir señaló que el accidente era “completamente imposible” de evitar, tanto si el sistema autónomo del vehículo estuviese al mando, como si el coche hubiese sido conducido por una persona.

Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) arribaron el martes a Tempe, para comenzar con las investigaciones del mortal accidente.

Mediante un comunicado, los investigadores de NTSB mencionaron que estarán en la ciudad por el resto de la semana y que la causa probable del percance se dará a conocer “después de que se complete una investigación exhaustiva de la información recopilada y el análisis de los datos”.

Mientras la investigación sigue en curso, Uber suspendió sus actividades en las carreteras del estado de Arizona, así como las calles de San Francisco (California), Pittsburgh (Pensilvania) y Toronto (Canadá), donde se los podía ver circular.

En marzo de 2017, un vehículo operado por Uber en modo automático, un Volvo XC90, se vio involucrado en un accidente de tránsito también en Arizona, en donde quedó volcado por el lateral en la calzada.

En el auto de Uber, que estaba en función de conducción automática al momento del accidente, viajaban dos empleados de la compañía en la parte delantera, que no sufrieron heridas. Por aquellos días, la compañía suspendió las pruebas de circulación de sus vehículos en modo autónomo.

Este es el video del momento del accidente:

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 de marzo de 2018