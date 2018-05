El trágico hecho fue registrado por una cámara de seguridad que hay en el sector, y el video muestra que el avión accidentado cayó casi verticalmente antes de estallar y producir una enorme nube de humo negro.

Este es el video:

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReportpic.twitter.com/08Ms4gADMv

— Scott Cohen (@scottoftroy) 2 de mayo de 2018