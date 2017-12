Metro de Nueva York tiene la valla que promueve cirugía en mujeres de senos pequeños

El medio no entregó más detalles. Sin embargo en la fotografía se alcanza a ver que también ofrecen una operación de aumento de senos por 3.900 dólares, que son aproximadamente 11.685.000 millones de pesos colombianos.

Esta imagen se conoció en los últimos días porque apareció en una calle de Cali y provocó la indignación de las mujeres de la ciudad, y el rechazo se extendió a las redes sociales porque además de la diferencia de la expresión de la misma mujer sosteniendo las frutas, estaba acompañada de la frase “Si la vida te da limones, llámanos”.

Según el noticiero, fue el cirujano dueño de la valla el que decidió retirarla. Agregó que no fue por la polémica, sino porque no contaba con el permiso para su tenerla instalada. Y teniendo en cuenta la imagen que se ve en Nueva York, el médico podría exponerse a demandas por copiar la publicidad.

Adicionalmente, la Subsecretaria de Equidad de Género de Cali, Ana Carolina Quijano, le dijo a ese medio que “sin duda esa valla tenía una violencia simbólica”.

La funcionaría agregó que esta violencia pone a las mujeres de nuevo “en un estereotipo y tener que ser de cierta manera determinada para caber en la sociedad”. También pidió una sanción moral para el médico, y aseguró que debía revisar otras formas de publicitar su trabajo.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), por su parte, aseguró que no tiene facultades sancionatorias en este caso, porque el doctor no pertenece a la SCCP, y adicionalmente esa es una sociedad académica y no un ente regulador, según dijo el presidente de la seccional pacífico, Álvaro Arana a Noticias Caracol.