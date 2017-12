Con un tuit, joven salvó panadería de su padre, que estaba a punto de quebrar

Y es que las ventas en la panadería del mexicano Trinidad Garza bajaron notablemente luego de que el huracán Harvey pasara por esa zona del estado de Texas. Tan mala estaba la situación, que el hombre, de 73 años, estaba pensando en cerrar el negocio, informa El País.

Sin embargo, su hija no quería que eso pasara, ya que entre otras cosas, esa panadería había sido el sueño de muchos años de su padre, que emigró a Estados Unidos hace varias décadas. Entonces, Jackeline escribió un mensaje en Twitter acompañado por un video en el que aparece Trinidad:

HEY YALL MY DAD HAS A LITTLE PANADERIA/ RESTAURANT. HE MAKES ALL OF THE PAN DULCE HIMSELF. HE BEEN THINKING ABOUT CLOSING BUT I CANT LET THAT HAPPEN, SPRED THE WORD 1 RT COULD BRING IN A POTENTIAL CUSTOMER! LA CASA BAKERY AND CAFE 1002 HOGAN STREET 77009!! 😭😭 pic.twitter.com/cc2fEDwuyB

— j (@basicjackz) 6 de diciembre de 2017