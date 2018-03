John Brennan, exdirector de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, CIA, tiene una hipótesis que, viendo el contexto y el desarrollo de la presidencia de Trump, podría tener mucho sentido. La cita Business Insider:

El exfuncionario dice que está de acuerdo en tener buenas relaciones con Rusia (tema que ha sido especialmente complicado en Estados Unidos), pero asegura que no decir nada negativo sobre el mandatario ruso, revela, en su opinión, que Trump tiene algo que temer.

Y es que las críticas que el presidente estadounidense podría hacerle a Putin no son pocas. Por ejemplo, no ha cuestionado el hecho de que se impuso en las elecciones con el 75 % de los votos, a pesar de las denuncias por varias inconsistencias que habría habido en ese proceso.

Además, hay otro asunto que ha sido coyuntural en las últimas semanas: el envenenamiento en un exespía ruso en Reino Unido. El gobierno británico ha señalado al de Vladimir Putin de estar detrás del ataque, algo que los rusos han negado. Los principales países de la Unión Europea y Estados Unidos han respaldado a la británica Theresa May.

De manera que la felicitación que le dio Trump a Putin por su triunfo, a pesar de que los asesores del mandatario le había escrito una nota en mayúsculas en la que le recomendaban “NO FELICITAR” al presidente ruso, no deja de llamar la atención. Después de hacerlo, se justificó en Twitter:

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de marzo de 2018