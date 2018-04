Y es que de todas las fotos que se tomaron ese día, una fue especial: en ella aparecen las personas vivas que han ostentado el poder en Estados Unidos desde hace casi 30 años: George Bush padre (presidente de 1989 a 1993), Bill y Hillary Clinton (pareja presidencial entre 1993 y 2001), George Bush hijo y Laura Bush (2001 a 2009), Barack y Michelle Obama (2009 a 2017) y Melania Trump.

La ausencia de Trump fue explicada por la Casa Blanca a BBC: no quería asistir a los funerales por respeto a la familia Bush con posibles interrupciones e inconvenientes con el personal de seguridad. A pesar de eso, la actual primera dama, Melania Trump, sí se hizo presente en la ceremonia, como ya se vio.

Ante su ausencia, Trump publicó un trino de un retrato de la ex primera dama, en el que decía que acompañaba a los Bush desde la distancia:

Today, my thoughts and prayers are with the entire Bush family. In memory of First Lady Barbara Bush, there is a remembrance display located at her portrait in the Center Hall of the @WhiteHouse. pic.twitter.com/AuJ3RLZyax

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2018