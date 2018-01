[Video] ¿Se le olvidó a Trump la letra del himno de EE. UU.?

Cuando empezó a sonar ‘The Star-Spangled Banner’ (‘La bandera adornada de estrellas’), el presidente trataba de caer en la nota y atinarle a alguna palabra, pero no lo lograba. Apenas consiguió pronunciar una que otra parte de la letra del himno.

Según BBC, algunos seguidores se mostraron orgullosos del presidente al verlo cuando cantaba el himno, con su mano en el pecho, mientras que los críticos se fijaron más en el aparente olvido, que ha sido reseñado por varios medios en todo el mundo.

Este es el video del posible olvido de Trump:

Pres. Trump took the field for the National Anthem before last night’s college football championship game. https://t.co/eb5ZQgzokXpic.twitter.com/04vHu4IvgG — ABC News (@ABC) 9 de enero de 2018

Si necesita una toma de frente, se le tiene:

Donald Trump looked like he was struggling with the words on the National Anthem for a min there pic.twitter.com/0q03Vt4w3e — gifdsports (@gifdsports) 9 de enero de 2018

En redes, por supuesto, los usuarios no tardaron mucho en ‘darle palo’ al presidente y burlarse de él:

I’m less concerned about Trump not knowing the words to the National Anthem than I am that he doesn’t seem to know the ones in the Constitution. — The Rude Pundit (@rudepundit) 9 de enero de 2018

“Estoy menos preocupado de que Trump no se sepa la letras del himno nacional de lo que estoy porque parece que no sabe las de la constitución”.

Jajjajjajajjaja! #Trump only knows the first word of every sentence in the national anthem. #notsurprisehere — #VozSarcàstica (@SarcasmusVox) 9 de enero de 2018

“Trump solo se sabe la primera palabra de cada frase en el himno nacional”.

Let’s be honest Donald Trump didn’t forget the National Anthem He just never cared to learn it, like a lot of other things in life — CaptainsLog2O18 🖖🏽🌵 (@CaptainsLog2O18) 9 de enero de 2018

“Seamos honestos. Donald Trump no olvidó el himno nacional. Simplemente nunca le importó aprenderlo, como muchas otras cosas en la vida”.

Sin embargo, hay quienes tienen hipótesis que justifican al mandatario, como la de Anthony Zurcher, periodista de BBC:

For those grousing about Trump seemingly not knowing the words to the national anthem: 1) He’s hard of hearing and 2) down on the field, the sound bounces around a lot and it’s hard to decipher the music. Singing along wouldn’t be easy for him. — Anthony Zurcher (@awzurcher) 9 de enero de 2018

“Para aquellos que critican que Trump aparentemente no se sabe la letra del himno nacional: 1) tiene problemas de audición, y 2) en el campo, el sonido rebota mucho y es difícil descifrar la música. Cantar no sería fácil para él”.

El himno nacional no es un detalle menor, particularmente para el gobierno de Donald Trump. Independent recuerda que ese símbolo patrio ha sido utilizado en varias ocasiones por algunos jugadores de fútbol americano (y luego de otros deportes) para protestar por el trato que se les da a las personas negras en Estados Unidos. Trump ha criticado duramente esa manifestación.