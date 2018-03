“Estamos haciendo un estudio muy profundo y presentamos fuertes sugerencias para las elecciones de 2018”, agregó el mandatario, que, sin embargo, negó que el Kremlin lograra influir en el resultado de los comicios presidenciales de 2016, en los que él resultó ganador.

“Los rusos no tuvieron ningún impacto en nuestros votos en absoluto, sin duda hubo intromisión, pero creo que debemos estar muy atentos, no queremos que nuestro sistema de votos se vea comprometido de ninguna manera y no permitiremos que eso suceda”, insistió.