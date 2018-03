“Los Óscar con menor audiencia de la HISTORIA. El problema es que ya no tenemos estrellas, excepto por su presidente (es broma, por supuesto)”, afirmó el mandatario en la mañana del martes a través de su cuenta personal de Twitter.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018