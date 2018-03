Este anuncio, en franca contradicción con la posición anunciada el día anterior por su director de Presupuesto, que puso la mano en el corazón de que el presidente firmaría el texto, ha reforzado aún más la impresión de que en la Casa Blanca reina el caos.

Si Trump no promulga la ley el viernes, el Estado federal dejará de estar legalmente financiado a partir de la medianoche y se verá obligado a dejar de funcionar parcialmente, en lo que sería el tercer ‘shutdown’ (cierre) del año.

En un tuit, Trump dijo que evalúa el veto porque la ley de presupuesto aprobada prevé financiación insuficiente para el muro y omite abordar la situación de cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que se encuentran en un limbo legal desde que él mismo canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por su antecesor Barack Obama.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de marzo de 2018