“Estamos respondiendo a un tiroteo activo. Por favor mantenerse alejados del área donde están las instalaciones de esta compañía propiedad de Google”, escribió en Twitter la policía de San Bruno, California, al sur de San Francisco.

Imágenes de la televisión local mostraban a empleados abandonando las instalaciones, cada uno requisado por oficiales.

Google tuiteó, por su parte: “estamos coordinando con las autoridades y proveeremos información oficial (…) tan pronto esté disponible”.

La Casa Blanca dijo de otro lado que el presidente Donald Trump estaba informado de la situación y que seguía el caso de cerca.

Un empleado de la empresa tuiteó durante el tiroteo: “Escuché tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora estoy detrás de una barricada con colegas”.

Poco después escribió: “A salvo, evacuados. Estamos afuera”.

La policía aún no informa si tienen alguna pista sobre el tirador.

Tampoco si hay fallecidos o heridos, aunque la cadena CNN informó que 4 personas están siendo transportadas a un hospital, sin que se conociera su condición.

“Pensé que era un terremoto”

Testigos citados por el diario San Francisco Chronicle dijeron que el tirador tenía una máscara y una armadura.

“Primero pensé que era un terremoto”, escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como gerente de productos de la empresa YouTube.

“Después de salir de la oficina, no sabíamos bien qué pasaba, pero más gente estaba corriendo. Parecía serio, que no era un simulacro”, añadió, asegurando que vio en las instalaciones gotas de sangre.

Testigos reportaron además la presencia de helicópteros y policías del equipo de choque SWAT en el lugar.

Las oficinas de YouTube están ubicadas a 50 km del campus principal de Google en Mountain View.

Con información de AFP

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

There is definitely some kind of police action / possible shooting at youtube in San Bruno. my brother just and others went running out of the building when hearing firecracker like sounds. 5 police cars came rushing to the scene…

— Mr Raised Brow (@MrRaisedBrow) April 3, 2018