La policía de Nashville respondió de inmediato y una vez llegaron al lugar procedieron a aprehender al presunto pistolero, informa el portal Tennessean.

News Channel 5 reporta que antes de arrestar al sospechoso, la policía logró evacuar a los visitantes de la tienda Bass Pro y la hamburguesería Johnny Rockets, así como toda la plazoleta de comidas.

El número de heridos y si el sospechoso se encuentra de verdad en custodia de la policía son informaciones que aún faltan por confirmar por parte de las autoridades.

El artículo continúa abajo

Este es un trino que muestra un video con la fachada del centro comercial, en el sector donde se presentó el tiroteo:

A group of shoppers are walking out of Opry Mills. Large police presence outside Mission BBQ/Chuy’s. pic.twitter.com/ZD0cwIyqFc

— Natalie Allison (@natalie_allison) May 3, 2018