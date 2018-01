Este es el test de inteligencia con el que Trump se define como "genio"

El médico militar Ronny Jackson dijo lo siguiente sobre Donald Trump y la prueba: “No veo ninguna razón en absoluto para pensar que el presidente pueda tener ningún problema en absoluto con su razonamiento (…). Su mente es muy aguda, está intacta”.

El test tiene 30 preguntas, y el que resuelva de forma correcta 26 o más es considerado como una persona con capacidades cognitivas normales, según información oficial.

El tiempo promedio para resolverlo es 10 minutos. Esta es la prueba:

El diario español El País consultó al neuropsicólogo David Morales, que explicó que esta prueba no es la más adecuada para evaluar la salud mental de Donald Trump, pues “sería necesaria una evaluación clínica” con psicólogos, neurólogos y psiquiatras.

Según Morales, se trata de una evaluación “elemental y muy sencilla” usada para los mayores de 65 años (Trump tiene 71): “Si no lo supera, es derivado al especialista”.

El presidente de Estados Unidos suele presumir de que es una persona muy inteligente. El pasado 6 de enero, por ejemplo, escribió:

“Pasé de ser un MUY exitoso hombre de negocios, a estrella de televisión y presidente de Estados Unidos (en mi primer intento)”.

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018