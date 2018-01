Periodista de CNN que sostiene cigarrillo de marihuana genera críticas

Lo cierto es que durante las últimas semanas la periodista ha estado informando sobre el tema de la legalización del consumo de esta sustancia y en uno de tales reportajes, desde un autobús en Denver, Colorado, el último día del año, sostuvo un cigarrillo de canabis, como se observa en este video.

El singular informe generó algunos comentarios en contra de la periodista (que además lucía pendientes en forma de hoja de marihuana) y la cadena, como el de la usuaria de Twitter Virginia Meagher, que trinó: “¿Alguien me puede explicar por qué CNN está mostrando gente fumando marihuana? Mis hijos están viendo esto y tuve que apagar el TV…”.

Can someone explain why CNN is showing people smoking weed with a bong??!! My kids are watching this for the ball drop and I had to turn it all off! Obviously, they have no idea what to do with the show without Kathy Griffin.

— Virginia Meagher (@vameagher) January 1, 2018