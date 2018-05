La foto que Bennett publicó la muestra de espaldas mientras camina con un rifle AR-10 colgado en la espalda, mientras sostiene un birrete en la mano derecha, justo frente al letrero de la entidad educativa.

“Ahora que me acabo de graduar de @KentState, finalmente puedo armarme en el campus. Debí haberlo hecho como estudiante, especialmente dado que 4 estudiantes desarmados fueron asesinados por el Gobierno en este campus”, publicó Bennett en su cuenta de Twitter.

Este es el trino de la mujer, en el que publica la foto:

Now that I graduated from @KentState, I can finally arm myself on campus. I should have been able to do so as a student- especially since 4 unarmed students were shot and killed by the government on this campus. #CampusCarryNow pic.twitter.com/a91fQH44cq

— Kaitlin Marie (@KaitMarieox) May 13, 2018