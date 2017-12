Himno de Colombia no es el segundo más lindo del mundo, según The Economist

Este escalafón realizado por The Economist sorprende por tener fuera de los primeros lugares al himno francés, comúnmente reconocido como el más hermoso a nivel mundial.

Sin embargo, como el texto de los británicos explica, para realizar este listado se tuvo en cuenta el sentimiento nacionalista de cada una de las canciones y los sensaciones que estos generan a la hora de escucharse. Es decir, lo musical no fue analizado a profundidad.

La lógica utilizada por el medio indica que melodías como el de ‘La marsellesa’ o el ‘God save the queen’ (himno británico) son “aburridas armonías y tópicos acerca de ser victoriosos” en lugar de “acelerar el pulso”.

Entre los que destaca The Economist está el himno de Uruguay, al que llama “el mejor del grupo”, así mismo como ‘Land of my fathers’ (himno galés) como la mejor canción del Reino Unido. También exalta los de Ucrania e Israel como unas melodías tristes, “porque el nacionalismo se trata del anhelo, sufrimiento y sacrificio”.

Sin embargo, para el diario británico el ‘Nkosi Sikelil’iAfrika’ de Sudáfrica sobresale del resto al ofrecer un “mundo propio”.

Los mejores himnos según The Economist:

‘Nkosi Sikelil’iAfrika’ (Sudáfrica) Himno de la Federación Rusa ‘Orientales, la patria o la tumba’ (Uruguay) Himno de Brasil ‘Sche ne vmerla’ (Ucrania) ‘Kimigayo’ (Japón) ‘Hatikvah’ (Israel) ‘Sayaun Thunga Phool Ka (Nepal) ‘Deutschlandlied’ (Alemania) ‘Star spangled banner’ (Estados Unidos) ‘Land of my fathers’ (Gales) ‘La Marsellesa’ (Francia)

¿Y el himno de Colombia? Este ni siquiera es mencionado a modo de ejemplo por parte del medio.

El ‘Oh gloria inmarcesible’ para los británicos nunca ha sido atractivo. En 2012, el diario The Telegraph publicó el ‘ranking’ de los ‘peores himnos del mundo’, en el cual el colombiano se ubicaba en la sexta posición del escalafón, recuerda Colombia Reports.

Contradictoriamente a The Economist, hace una década el Telegraph ubicaba al himno de Uruguay en este ‘ranking’. El poco glorioso listado también incluía el himno norcoreano, griego, español y argelino. Por supuesto, como recuerda Colombia Reports, en aquella época el medio ni siquiera mencionó el ‘God save the queen’.

Ese listado de hace un quinquenio fue realizado por el compositor Philip Sheppard, encargado de hacer los arreglos cada uno de los 205 himnos para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

Fue tanta la indignación que generó en aquel momento la categorización de Sheppard en Colombia, que el compositor denunció en The Indepedent amenazas de muerte provenientes del país sudamericano.