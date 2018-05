Las autoridades que investigan el lamentable caso afirman que tienen testimonios de traseúntes que vieron a la mujer saltar al vacío.

Según el diario ‘The New York Post’, la mujer de 47 años se había divorciado del quiropráctico Charles Nicolai quien le impidió llevarse al pequeño de 7 años de vacaciones a España y además luchaba por la custodia del niño.

Conocidos cercanos a la bella modelo relataron que nunca supieron de una posible depresión de Stephanie, ya que ella se mostraba paciente pese a los recientes problemas y disputas legales con su exesposo.

En su cuenta de Twitter, el último mensaje hacía referencia a los abusos domésticos de los que cientos de mujeres sufren y por lo que ella tomó la decisión de la separación marital.

The only person who should ever be ashamed in a domestic abuse incident is the abuser. Stand tall and stay strong. Find the right support and always maintain your safety. Get the help you and your child need now to no longer be a victim. https://t.co/nhhNDLnv3T #NoExcuseForAbuse

— Stephanie Adams (@stephanieadams) 21 de marzo de 2018