Pero a pesar de que son varios los dolores de cabeza que tiene Trump por estos días, Time se ocupa de uno solo en su portada: el pago a una actriz porno para que no revelara la historia de una relación que los dos habrían tenido en 2006, cuando el presidente ya estaba casado con Melania y hacía poco tiempo había tenido a su hijo menor, Barron.

El asunto con la actriz porno ha desatado una verdadera tormenta en el gobierno estadounidense. La mujer implicada se llama Stephanie Clifford, pero se identifica en el mundo del cine para adultos como Stormy Daniels. Curiosamente, su nombre se traduce al español como “Tormentoso”, y es a ese juego de palabras al que apela Time en su más reciente publicación.

Esta es la animación con la que Time presentó su más reciente portada:

TIME’s new cover: Donald Trump relied on Michael Cohen to weather the storm. Now the President is on his own https://t.co/Z8L5fYLuCOpic.twitter.com/UfTcklwg41

— TIME (@TIME) 12 de abril de 2018