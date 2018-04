La discordia empezó cuando el pasajero en cuestión, que fue identificado como Jacob García, tocó “inapropiadamente” a una mujer sin su permiso. El hombre fue trasladado a otro asiento dentro del avión, pero allí empezó a gritar e insultar a la mujer y al novio de ella, informa CBS. Incluso, usó expresiones racistas.

Al llegar los policías al avión, el hombre puso resistencia máxima con su cuerpo y, mientras reclamaba por lo que le estaban haciendo, usó un tono retador con los agentes, que recurrieron a usar una pistola eléctrica para tratar de reducir al hombre que, sin embargo, seguía discutiendo.

The Sun agrega que las demás personas que iban en el vuelo tuvieron que bajarse del avión mientras se solucionaba el inconveniente, que de acuerdo con uno de los testigos, tardó unos 15 minutos.

El artículo continúa abajo

Naturalmente, García siguió negándose a salir del avión, por lo que los agentes lo sacaron a la fuerza y esposado. El hombre les seguía gritando a los agentes y a los pasajeros, que respondieron con un aplauso para celebrar que el problemático compañero de vuelo ya no los perturbaría más.

Este video muestra el momento exacto del forcejeo dentro del avión:

#AA2246 – from my POV pic.twitter.com/JvLugLLKCs

Y aquí, cuando ya estaba en el aeropuerto:

A little excitement caused delay.. Miami PD had to TASE & forcibly remove this asshole from my flight home 😳 pic.twitter.com/GhihpmcCiJ

— kaitlin waters (@kaitlinwaterss) 23 de abril de 2018