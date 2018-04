Así lo indicó The Washington Post, diario que además afirmó que ese hecho es “un recordatorio de que la diversidad en el gobierno no es un problema solo en los niveles superiores; comienza en la parte inferior”.

Este fenómeno se puede explicar, en parte, por la poca aprobación que tiene Trump entre la población afroamericana. Lo anterior, le hace suponer al medio estadounidense que pocas personas de color se inscribieron para trabajar en la Casa Blanca.

Según Brandon Friedman, exfuncionario de la administración de Obama, entre el actual y pasado grupo de practicantes del gobierno Trump solo han estado 3 personas afroamericanas entre 206 internos.

I missed the fall intern photo, but last summer and this spring, the White House had a combined 206 interns. Among them: 3 black men. 0 black women. Out of 206. Such a toxic organization. pic.twitter.com/NLxUzdopa8

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 31 de marzo de 2018