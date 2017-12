Perdió paquete de dinero en borrachera y bar montó operativo para encontrar al dueño

Los dueños del establecimiento notaron que un tal Mariusz (probablemente de origen polaco) dejó un sobre marcado con ese nombre en la barra del local, pero más allá de simplemente guardar el paquete, estas personas decidieron encontrar al hombre a como diera lugar, destaca el portal Mashable.

El pub The Alexandra, en la zona de Wimbledon, publicó un trino con este texto: “Mariusz, encontramos su paquete en el ‘Alex’ el martes 21 de diciembre por la noche. Está lleno de efectivo y no lo ha perdido, pues nosotros lo encontramos. Si alguien sabe sobre un hombre probablemente polaco llamado Mariusz, cerca de Wimbledon, podría ser él. Teruiteen en polaco si conoce a alguien así”.

Este fue el trino:

Mariusz, we found your pay packet in the Alex on Thursday night (21st December). It’s stuffed full of cash, you haven’t lost it, we’ve got it! If anybody knows probably a Polish man called Mariusz, near Wimbledon, it could be him. Please tell him! RT in Polish if you know any. pic.twitter.com/i3sjOOyJ6t

— The Alexandra (@TheAlexSW19) December 26, 2017