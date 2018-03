Netflix les pagaría a Michelle y Barack Obama para que produzcan contenido exclusivo para los más de 118 millones de suscriptores que tiene plataforma. La cantidad de episodios a producirse y el formato del programa todavía no están definidos, informa The New York Times.

De lo poco que se sabe hasta ahora es que desde el programa, los Obama no se dedicarán a responder o criticar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que se centrarán más en resaltar historias que puedan ser inspiradoras.

Una de las posibles ideas es que Barack Obama modere charlas sobre temas que él trató a lo largo de sus 8 años de presidencia, como la salud, la inmigración y la política exterior, cuestiones que han polarizado mucho en Estados Unidos durante el gobierno de Trump.

Por su parte, Michelle Obama se encargaría de otros temas de su completo dominio, como la nutrición, que ella defendió durante su período como primera dama, recoge El País. Además, los dos podrían respaldar otros documentales o producciones ficticias de la plataforma.

Por ahora tampoco se sabe cuánto dinero les podría ofrecer a los Obama por participar en los programas. Sin embargo, parece claro que no será una cifra pequeña, a juzgar, por ejemplo, por los 60 millones de dólares que se embolsillaron luego de que la editorial Penguin Random House adquirió los derechos para publicar las memorias de la pareja. La cantidad de dinero ahora podría estar muy cercana a esa.