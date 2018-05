Hace menos de un mes dos hombres negros fueron detenidos en uno de sus establecimientos en Filadelfia, Estados Unidos, porque ocuparon una de las mesas y no ordenaron nada del lugar.

Ahora, Pedro, un cliente mexicano, relató a la cadena Telemundo 52 que le disgustó cuando vio que el cajero no escribió su nombre en el vaso de café, sino ‘beaner’, que en español significa ‘frijolero’, pues asegura que “es una palabra ofensiva usada contra los latinos”.

A #Starbucks employee at La Cañada Flintridge community wrote this on customer cup. Pedro is the name of that customer. We spoke to Pedro and residents of this community. Watch the full story at 5PM @FOXLA with @FoxPhil pic.twitter.com/4gvlOOGjQk

El medio agrega que pese a que el vocero de Starbucks calificó el error como “inaceptable”, optó por ofrecerle disculpas con un bono de 50 dólares, lo que consideró a un más ofensivo: “No los acepté porque es un insulto para cualquiera que te quieran comprar con una tarjeta de 50 dólares”.

Adicionalmente, Priscilla, la mujer que acompañaba a Pedro, le contó a CNN que hizo el reclamo y la respuesta de los empleados era que no habían entendido bien cuando él dijo que su nombre era Peter, argumento que ella rechazó porque los cajeros entendieron lo suficientemente bien como para tomar su orden con las bebidas correctas.

También señaló que “de todos los nombres que podrían haber puesto en sus café por ‘malinterpretarlo’ deciden poner un término tan despectivo”.

La empresa contestó que ese incidente no se relaciona con “el tipo de experiencia” que quieren para sus clientes en las tiendas. Agregó que reiteraron sus disculpas con el cliente y que trabajan para “hacer las cosas bien”.

Thank you for letting us know, Priscilla. This is not the welcoming experience we aim to provide, and we have reached out to this customer to apologize and make this right. -Ryan

— Starbucks Help (@starbuckshelp) 16 de mayo de 2018