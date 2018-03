Por su ‘chiste’ (que de chiste no tiene nada), el hombre y Álvaro Gragera, su cómplice, tendrán que indemnizar a la víctima, cuyo nombre no ha sido difundido, con 60 mil euros (más de 200 millones de pesos colombianos). El dinero ya fue abonado. Además, para no parar en la cárcel por 18 meses, tendrán que asistir a cursos de sensibilización de género, informa El Mundo.

En un juzgado penal de la capital de Cataluña, tanto García como Álvaro Gragera admitieron su responsabilidad en el hecho, que le ocasionó una caída fuerte a la mujer que recibió la patada y, como consecuencia, estuvo más de 2 meses incapacitada.

El costo tan elevado de la indemnización se justifica en la exposición que tuvo la víctima, ya que el video de la agresión, que dura apenas 30 segundos, se viralizó y llegó a más de 600 mil personas, a través de plataformas como WhatsApp y Youtube, agrega El País.

El artículo continúa abajo

Pero además de eso, de acuerdo con el fiscal del caso, la mujer afectada sufre de estrés postraumático después de la agresión, y también se siente desconfiada con las intenciones de sus similares. De igual forma, siente rabia porque no entiende la “violencia gratuita” que tuvo que padecer.

Este es el video de la agresión: