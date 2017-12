Mujer aspira pagar universidad de su hija con foto amateur de la familia real

Se trata de Karen Anvil, una madre soltera que reside en Inglaterra. Anvil asistió con su hija Rachel, de 17 años, al servicio religioso por Navidad que se celebró en la iglesia Santa María Magdalena, en la residencia real de Sandringham, en el condado de Norfolk, informó BBC.

Según lo que Anvil contó a la BBC, todo fue cuestión de “pura suerte” y que no esperaba que la fotografía quedara tan bien, pues la tomó con su celular. También, dijo que para llamar la atención de los miembros de la familia real les gritó: “Feliz Navidad”.

La imagen, que fue compartida en su red social Twitter, cuenta con más de dos mil ‘me gusta’, ha sido retuiteada por más de 300 usuarios y ha recibido cientos de comentarios, dentro de los cuales le sugirieron que negociara los derechos de la publicación, afirmó el mismo medio.

El artículo continúa abajo

Lo que no esperaba Anvil era que a pocas horas de haber sido publicada, recibiera mensajes de medios de comunicación británicos en los que le pedían permiso para utilizar la imagen en sus impresos y páginas web.

Al principio, solo daba la autorización para su uso, pero después de indagar más sobre el ‘copyright’, surgió la idea de reunir dinero vendiendo los derechos para utilizar la fotografía y así, costear la carrera universitaria de su hija en un futuro cercano.

Hi Everyone! I’m so happy you like the photo! I have been advised to tell everyone that I retain the copyright and anyone who would like to use or share my photo please DM me! Thanks again have a lovely Christmas x pic.twitter.com/CmrtjZ2Ayy

— Karen Anvil (@Anvilius) December 25, 2017