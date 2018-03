El helicóptero se precipitó cerca al vecindario neoyorquino de Upper East Side hacia las 7 p.m. locales del domingo y luego de un día soleado.

Tras el accidente, “el piloto logró liberarse, las otras cinco personas no”, dijo el comisionado de bomberos Daniel Nigro en una breve conferencia de prensa el domingo, en la que explicó que todos iban “con cinturones de seguridad bien ajustados que debieron ser cortados y removidos”.

En medio de fuertes corrientes y bajas temperaturas, buzos llegaron rápidamente al lugar y liberaron a los pasajeros, pero dos de ellos fueron declarados muertos y los otros tres trasladados al hospital en condiciones críticas, añadió Nigro.

La compañía Liberty organiza paseos aéreos por la Gran Manzana. El jefe policial James O’Neill dijo que el helicóptero había sido rentado por fotógrafos.

La causa del accidente no había sido aún establecida, pero según medios locales el piloto habría enviado una señal de auxilio poco antes de estrellarse en la que mencionaba un problema con el motor.

La Agencia Nacional de Seguridad en el Trasmporte abrió una investigación sobre el caso.

El siguiente video publicado en Twitter muestra el momento en que el helicóptero hace contacto con el agua:

#BREAKING NEWS: Unconfirmed reports of 2 people dead after a tourist helicopter crashed in the East River pic.twitter.com/VDIXFXrXDn

— BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) March 12, 2018