Nueve palestinos en total murieron el viernes bajo las balas del ejército israelí en la frontera, según el ministerio de Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza.

En un video grabado en el momento en que era trasladado hacia un centro médico se le ve vestido con un chaleco con la inscripción ‘prensa’.

Sources in Gaza have confirmed that journalist Yaser Murtaja has died after being shot in the abdomen by an Israeli sniper while covering the protests. He was clearly wearing a vest that identified him as press. Rest in peace. pic.twitter.com/ls9ADegPiM 😔

