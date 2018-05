La crítica de la mandataria alemana se dio este jueves, 2 días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país abandonaba el pacto con Irán acordado en 2015, decisión que ha sido rechazada masivamente en todo el mundo.

Citada por El País, de España, Merkel dijo:

“Hay conflictos a las puertas de Europa. Y la época en la que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó”.

La fuerte declaración fue hecha en la ciudad de Aquisgrán, durante un acto en el que condecoró al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su “entusiasmo contagioso” en el continente que, a su modo de ver, podría inspirar a los jóvenes europeos, dice Newsweek.

Macron, que en su última visita a Trump en Washington se le vio muy cercano al mandatario estadounidense, esta vez se alineó con Merkel al decir que su decisión fue la de “construir la paz en Oriente Medio”, y que otros países no sostuvieron su palabra.

Este viernes, en una declaración que ofreció en la ciudad de Münster, Merkel agregó que la decisión unilateral de Trump sobre el pacto de Irán “daña la confianza en el orden internacional”, agrega Bloomberg.

Esta no es la primera vez que Angela Merkel hace una declaración muy similar en ese mismo sentido. Ya hace casi un año, en mayo de 2017, la mandataria alemana dijo, después de unas reuniones de la OTAN y el G7, que Europa debía “tomar su destino en sus propias manos”, en una crítica no solo hacia Estados Unidos sino también al Reino Unido, que ya en ese momento preparaba su salida de la Unión Europea, informó The Guardian.