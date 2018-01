Menor asesinó a sus padres, a hermana y a una amiga en celebración de Año Nuevo

El tiroteo fue reportado este domingo a las autoridades por una persona no identificada, hacia las 11:45 hora local, momento en que residentes se alistaban para festejar la llegada del Año Nuevo.

De acuerdo con el reporte que entregó a periodistas el fiscal del condado de Monmouth, Christopher Gramiccioni, entre las víctimas se encuentran el padre del detenido, Steven Kologi, de 44 años de edad, y la madre del presunto homicida, Linda, de 42, según cita EFE.

También, dice, fueron asesinadas la hermana del adolescente, Brittany, de 18 años, así como una amiga de la familia que vivía en el lugar, Mary Schultz, de 70 años.

“Es algo terriblemente trágico”, declaró este domingo Gramiccioni en Long Branch.

El funcionario dijo que el abuelo y el hermano del adolescente no resultaron heridos en la balacera.

Las autoridades no facilitaron la identidad del presunto asesino porque se trata de un menor. Tampoco apuntaron la causa que pudo llevarlo a cometer el múltiple homicidio.

No obstante, en la cuenta oficial de Facebook de la Policía de Monmouth se habla, preliminarmente, de que pudo tratarse de un “caso aislado de violencia doméstica”.

#Breaking The Long Branch Police Department & Monmouth County Prosecutor’s Office are conducting a homicide investigation where 4 people are currently dead in #LongBranch. No threat to the public as it is believed to be an isolated domestic incident. Mor… https://t.co/mKcMtojXXs

— Monmouth PD, FD, EMS (@MonmouthPDFDEMS) 1 de enero de 2018