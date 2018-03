La orden del tribunal indica que Maduro debe asistir a la audiencia oral y pública que se llevará a cabo en Bogotá el próximo martes, 3 de abril, a las 9 de la mañana en un lugar solo especificado a las partes involucradas. El comunicado de la corte aclara que la audiencia se llevará a cabo fuera de Venezuela por “un estado de necesidad”.

28/3 TSJ Legítimo notificó al ciudadano Nicolás Maduro Moros y la FGR Luisa Ortega Díaz para que comparezcan el día 3/4/18, 9 am, a la audiencia de antejuicio de mérito que se le sigue al primero de los nombrados, quien funge como Presidente de Vzla. pic.twitter.com/SBJp1VfNF5 — TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) 29 de marzo de 2018

La citación del tribunal obedece a una querella que interpuso la destituida exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz (también exiliada), y que fue admitida. La exfuncionaria, que escapó de Venezuela hace algunos meses, tendrá que asistir a la audiencia para exponer sus argumentos al respecto, indica El Nuevo Herald.

El Tribunal Supremo espera que Maduro viaje a Bogotá “a los fines de que exponga todos los alegatos que a bien considere necesarios para ejercer su defensa”. Según el ‘Herald’, no se sabe cuáles son las probabilidades de que el dictador asista, pero no hace falta mucha imaginación para saber que eso no va a pasar.

El medio estadounidense recuerda que el Tribunal es reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), por Estados Unidos y por otras naciones, pero claramente esos no son argumentos que a Maduro le importen mucho.

Por ese mismo caso de corrupción, la exfiscal Ortega solicitó a los magistrados del Tribunal Supremo que se le solicite a la Interpol una circular roja que lleve al arresto del dictador venezolano. También ha denunciado que Maduro pidió 50 millones de dólares a Odebrecht a cambio de poder ejecutar varias obras de infraestructura importantes en el país.