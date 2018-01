Colombiana recibió golpiza de novio por negarse a tener relaciones sexuales, en Ecuador

La joven de 23 años relató en Noticias Caracol: “No accedí a tener relaciones sexuales con él, porque normalmente ayuno para empezar el año, entonces esto lo pone muy furioso”.

En ese momento Rubio la atacó. Sánchez Añadió: “Me desnuda completamente. Intento salir del apartamento pero me coge en la sala y me da puño tras puño. Me coge del cabello y me da contra el suelo y me intenta estrangular con una camisa”.

Según relató, sus gritos alertaron a los vecinos, que decidieron tumbar la puerta para ayudarla. Una de esas personas contó: “Yo tome fotos para tumbar la puerta y ayudar a la señora. Si no le tumbaba la puerta, la mataba”.

Luego de la brutal agresión se comunicó con su familia en Colombia a través de un policía. Una de sus hermanas le proporcionó el chat a ese noticiero, en el que la víctima pide que la recojan en Ecuador.

En sus declaraciones confesó que “no es la primera vez” que la agrede, y le hizo un llamado a las víctimas que atraviesan una situación similar: “A las mujeres les hago la invitación que denuncien, que no se queden calladas”.

La mujer se recupera satisfactoriamente de las lesiones que sufrió, pero sus problemas no han terminado pues no tiene dinero para pagar un abogado y teme que el hombre quede libre y pueda asesinarla, por lo que pide ayuda a las autoridades para proteger su vida y volver a Colombia.

La pareja llevaba cerca de cuatro meses en Quito, luego de decidir irse de Colombia porque no conseguían trabajo.