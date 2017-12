'Capado' y aporreado quedó joven que bajó escaleras como en rodadero

Sin embargo, bastaron unos segundos para que se diera cuenta de lo equivocada que había sido su decisión, ya que al empezar a resbalarse por el separador de las escaleras eléctricas de una estación del metro de Londres, se encontró con 2 obstáculos: el primero, un botón de emergencia que lo golpeó en sus partes íntimas; y el segundo, un pequeño aviso publicitario instalado allí justamente para que las personas no hagan lo que Andrews hizo y que terminó por mandarlo al suelo ante la mirada de un transeúnte.

Este es el doloroso (y para muchos cómico) video de la accidentada bajada del joven:

Top night last night, but this has to be the highlight 😂😂😂 pic.twitter.com/yMqDvOoVML

— James Gower (@__gower) 21 de diciembre de 2017