La advertencia la hizo Denney Pate, que dejó el mensaje de voz en la contestadora de un empleado del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) el 13 de marzo, dos días antes de que el puente se cayera sobre una importante avenida, dijo el departamento en un comunicado que recoge AFP.

El mensaje, que no fue escuchado sino hasta el viernes porque el empleado en cuestión estaba fuera de la oficina, mencionaba un problema en la estructura, pero no alertaba de que la falla era inminente.

“Hola Tom, soy Denney Pate, de los ingenieros de puentes de FIGG. Estoy llamando para compartir con ustedes algo de información sobre el puente peatonal de FIU y algunas grietas que se han observado en el extremo norte del tramo, el extremo del pilón de ese lapso que movimos este fin de semana”, dijo Pate, según una transcripción publicada el viernes por el FDOT, que cita El Nuevo Herald.

Y agrega:

“Um, entonces, eh, les hemos echado un vistazo y, obviamente, algunas reparaciones o lo que sea necesario hacer, pero desde una perspectiva de seguridad, no vemos ningún problema allí, así que no estamos preocupados sobre eso desde esa perspectiva, aunque obviamente el agrietamiento no es bueno y algo tiene que hacerse, ya sabes, para reparar eso. En cualquier caso, quería conversar contigo sobre eso porque sospecho que en algún momento llegará a tu escritorio. Entonces, en cualquier caso, llámame cuando puedas. Gracias. Adiós.”