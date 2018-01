2 personas resultaron heridas en incendio de la Torre Trump, en Nueva York

Según las autoridades, los heridos son un bombero y un civil, y el fuego ya fue controlado. El bombero sufrió lesiones leves al caerle unos escombros y el civil, un ingeniero, inhaló humo, pero ni siquiera fue atendido por los servicios médicos, informaron fuentes oficiales.

“Hubo un pequeño fuego eléctrico en la torre de refrigeración en la azotea de la Torre Trump. El Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en apenas minutos e hicieron un trabajo increíble”, aseguró Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) 8 de enero de 2018