Un fotógrafo registró la secuencia de los hechos, en la que se ve que el hombre tenía a su hija en brazos y le decía a un policía que no se acercara (o al menos eso se entiende por sus gestos). Luego, se le ve cuando sostenía a su hija por una de sus piernas. La siguiente imagen capturó el instante en el que la soltó al vacío y la última foto muestra cuando un policía lo inmoviliza.

MAN THROWS CHILD FROM ROOF AFTER ATTEMPTS BY POLICE HOSTAGE NEGOTIATORS TO RESOLVE ISSUE FAIL : PE. EC. HE DID SO IN PROTEST OVER ILLEGAL HOUSING, INCL. HIS BEING DEMOLISHED. CHILD WAS CAUGHT BY POLICE & IS UNHARMED. MAN CHARGED FOR ATTEMPTED MURDER. pic.twitter.com/09flzKg8QD

— REZA (@crimeairnetwork) 12 de abril de 2018