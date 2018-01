[Video] Hombre se cansó de esperar en avión y trató de bajarse por un ala

El hombre desesperado es un polaco de 57 años, y su intrépida acción ocurrió el pasado primero de enero. Según Fernando del Valle, el pasajero que grabó el momento, el vuelo salió de la capital británica con más de una hora de retraso, y al llegar a España, los hicieron esperar otros 30 minutos, informa La Vanguardia.

“Se le calentó la cabeza, yo qué sé, y fue lo primero que se le ocurrió”, dijo el pasajero español.

Ante eso, según Del Valle, el hombre dijo que no podía esperar más, activó una de las puertas de emergencia de la aeronave y salió con su equipaje de mano. Ya sobre el ala del avión, el personal del aeropuerto trató de convencerlo de que no saltara. Finalmente, la tripulación de la aerolínea logró persuadir al impaciente hombre para que volviera a entrar.

La impaciencia, sin embargo, no fue del agrado de las autoridades, ya que el hombre tuvo que presentarse ante la Guardia Civil y fue denunciado por violar la Ley de Seguridad Aérea, agrega el medio local Sur. A pesar de eso, el sujeto, cuya identidad no ha trascendido, no fue detenido, y el asunto no pasó de ser una divertida anécdota.

Este es el video del curioso momento: